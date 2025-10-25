ليتوانيا تغلق مطار فيلنيوس.. والسبب؟

قال المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا “إن الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق أغلقت مطار فيلنيوس، اليوم السبت، بسبب دخول مناطيد خاصة بالأرصاد الجوية المجال الجوي للبلاد قادمة من روسيا البيضاء المجاورة، وهو رابع إغلاق من نوعه خلال الشهر الجاري”.

وأفاد المركز بوقف حركة الطيران بالمطار حتى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش).

وتسبب رصد طائرات مسيرة وتوغلات جوية أخرى في إرباك حركة الطيران الأوروبية مرارا في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مطارات في كوبنهاجن وميونيخ ومنطقة البلطيق.

وتتهم ليتوانيا جماعات تهريب السجائر بإطلاق هذه المناطيد، لكنها تُحمّل أيضا رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية غض الطرف عن تلك العمليات.

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينينيه أمس الجمعة إن لجنة الأمن القومي ستجتمع هذا الأسبوع لتقييم الوضع.