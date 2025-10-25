السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ليتوانيا تغلق مطار فيلنيوس.. والسبب؟

منذ 39 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2025 11:26 مساءً
مطار فيلنيوس

مطار فيلنيوس

A A A
طباعة المقال

قال المركز الوطني لإدارة الأزمات في ليتوانيا “إن الدولة الواقعة بمنطقة البلطيق أغلقت مطار فيلنيوس، اليوم السبت، بسبب دخول مناطيد خاصة بالأرصاد الجوية المجال الجوي للبلاد قادمة من روسيا البيضاء المجاورة، وهو رابع إغلاق من نوعه خلال الشهر الجاري”.

وأفاد المركز بوقف حركة الطيران بالمطار حتى الساعة الثانية صباحا بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت غرينتش).

وتسبب رصد طائرات مسيرة وتوغلات جوية أخرى في إرباك حركة الطيران الأوروبية مرارا في الأسابيع القليلة الماضية، بما في ذلك مطارات في كوبنهاجن وميونيخ ومنطقة البلطيق.

وتتهم ليتوانيا جماعات تهريب السجائر بإطلاق هذه المناطيد، لكنها تُحمّل أيضا رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو، الحليف المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مسؤولية غض الطرف عن تلك العمليات.

وقالت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجا روجينينيه أمس الجمعة إن لجنة الأمن القومي ستجتمع هذا الأسبوع لتقييم الوضع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

كارلوس مازون
محتجون إسبان يطالبون باستقالة زعيم إقليم بعد عام على فيضانات كارثية
الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني يلتقيان في الدوحة، 14 مايو/أيار 2025. رويترز
ترامب يجري محادثات مع أمير دولة قطر في الدوحة.. ماذا على طاولة البحث؟
العاصفة المدارية ميليسا
مركز أمريكي: العاصفة المدارية ميليسا تتحول إلى إعصار

الأكثر قراءة

عدادات المولدات
خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟