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ليز تراس: الملكة إليزابيث كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 8 - سبتمبر - 2022 10:08 مساءً
ليز تراس

ليز تراس

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أشادت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس (الخميس 8-9-2022) بالملكة إليزابيث ووصفتها بأنها “روح بريطانيا العظمى” والصخرة التي بنيت عليها بريطانيا الحديثة بعد وفاة الملكة بسلام في منزلها في اسكتلندا.

وقالت تراس ، متحدثة خارج مكتبها ومقر إقامتها في داونينج ستريت، إن الملكة كانت “مصدر إلهام شخصي لي وللعديد من البريطانيين”.

وقالت تراس التي كانت استقبلتها الملكة الراحلة الثلاثاء “اليوم، ينتقل التاج، كما حصل منذ أكثر من ألف عام، إلى ملكنا الجديد، رئيس دولتنا الجديد، جلالة الملك تشارلز الثالث”.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، الخميس، إنّ الملكة اليزابيث الثانية كانت “موضع حب وتقدير في العالم أجمع”.

وأضافت تراس في رسالة مقتضبة بعد يومين فقط من قيام الملكة بتسميتها رئيسة للوزراء أن “وفاة جلالة الملكة تشكل صدمة هائلة للأمة والعالم”.

وأعلن قصر باكنغهام مساء الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية، التي تولت العرش لأطول فترة في تاريخ المملكة المتحدة، عن عمر يناهز 96 عاماً.

وخلفها ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاماً ليصبح ملكا لبريطانيا، عملا ببروتوكول عمره قرون، ليبدأ فصلاً جديداً للعائلة المالكة، بعد فترة حكم الملكة التي حطّمت الرقم القياسي بتبوّئها العرش لمدة سبعين عاماً.

    المصدر :
  • رويترز
  • فرانس برس AFP

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