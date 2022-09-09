ليز تراس: الملك تشارلز لديه احساسا بالمسؤولية حتى أثناء حزنه

قالت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الجمعة، بعد أن تحدثت مع الملك تشارلز ملك البلاد الجديد الخميس، إن لديه احساسا بالمسؤولية والرغبة في خدمة‭ ‬البلاد حتى في أثناء حزنه لوفاة والدته الملكة إليزابيث.

وأضافت تراس مخاطبة البرلمان “كنت ممتنة للتحدث إلى جلالة الملك الليلة الماضية وتقديم تعازيّ. حتى أثناء حزنه، فإن إحساسه بالواجب والرغبة في الخدمة واضح”.

هذا وقد أعلنت الحكومة البريطانية الجمعة، رسميا بدء فترة حداد وطني على الملكة إليزابيث ونشرت “إرشادات الحداد الوطني”.

وذكرت الوثيقة، التي تضمنت إرشادات حول رفع الأعلام ومعلومات عن السفر وغيره من الأعمال والخدمات العامة، أن الحداد سيستمر حتى نهاية يوم الجنازة الرسمية.

وقالت الحكومة إنه لا يوجد أي التزام بإلغاء أو تأجيل الأحداث وجداول المباريات الرياضية أو إغلاق أماكن الترفيه خلال هذه الفترة، مضيفة أن ذلك يعتمد على تقدير كل منظمة على حدة.