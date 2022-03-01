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ليل اليوم السادس من الغزو.. قصف روسي والهجوم يقترب من مطار كييف

منذ ساعتين
آخر تحديث: 2 - مارس - 2022 12:53 صباحًا
القصف الروسي على كييف

القصف الروسي على كييف

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قصف الجيش الروسي، ليلة الأربعاء، ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف، وفق ما أفادت دائرة الاتصالات الخاصة الحكومية الأوكرانية، نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وذكرت الدائرة أن المناطق التي تتعرض للهجوم حاليًا هي مدينة فيشنفي خارج العاصمة، وروسانيفكا وكورينيفكا وبوياركا والمنطقة القريبة من مطار كييف الدولي أو جولياني.

وأفادت وكالة أنباء “يونيان” الأوكرانية المستقلة ومقرها كييف، بوقوع دوي انفجار قوي في بيلا تسيركفا، وهي مدينة في كييف أوبلاست، حيث تعرض مستودع للوقود للقصف.

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية محلية أن سلاح الجو دمر رتلًا من المعدات الروسية بالقرب من بلدة باشتانكا في منطقة ميكولايف.

وأفادت دائرة الاتصالات الحكومية الأوكرانية بسماع دوى انفجار قوي في الكنيسة البيضاء، حيث اشتعلت النيران في موقع عسكري.

وفي تطور آخر، عرض وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، على نظيره الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، “مساعدة الشعب الأوكراني في الدفاع عن سيادتهم وسلامة أراضيهم في وجه الغزو الروسي المتوحش وغير المبرر”.

وشدد أوستن على أن واشنطن متحدة مع الحلفاء والشركاء لمساعدة أوكرانيا، بما في ذلك المساعدات الأمنية والدفاعية، مؤكدا على “الالتزام باستمرار التنسيق خلال هذه الحرب التي بدأتها روسيا منفردة”.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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