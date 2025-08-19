لينوفو الصينية تنشئ مقرا إقليميا لها في السعودية

أعلنت مجموعة لينوفو الصينية اليوم الثلاثاء عن خططها لإنشاء مقر إقليمي لها في السعودية بهدف تعزيز وجودها في سوق الشرق الأوسط.

وقالت في بيان إنها عينت لورانس يو مديرا للمقر الجديد في السعودية.

كما أوضحت الشركة الصينية أن المقر الجديد سيدعم استراتيجية لينوفو الإقليمية الأوسع، والتي تشمل الاستثمار في متجر رئيسي (flagship retail space)، ومركز خاص للعملاء المميزين (VIP customer center)، جنباً إلى جنب مع أنشطة البحث والتطوير والتسويق وبناء شراكات استراتيجية داخل المملكة العربية السعودية.

وسيتم تأسيس المقر الإقليمي في برج المجدول المرموق بالرياض، والذي يحتضن بالفعل عددًا من جهات صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF)وكيانات حكومية، بالإضافة إلى شركات تقنية بارزة.

وأيضاً، كشفت لينوفو عن تشكيل فريق قيادي محلي لتولي مسؤولية العمليات بالمملكة العربية السعودية حيث تم تعيين لورانس يو رئيسًا للمقر الإقليمي، بينما سيتولى جيوفاني دي تقلّد منصب نائب الرئيس والمدير العام لشركة لينوفو السعودية.

كما تم تعيين زوران رادوميلو في منصب الرئيس التنفيذي للتقنية (CTO) للفرع السعودي.