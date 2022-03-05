الأثنين 3 شعبان 1443 ﻫ - 7 مارس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مآسي الحرب.. جندي أوكراني ينقذ رضيعًا وسط الدمار (صوَر)

5 - مارس - 2022
آخر تحديث: 5 - مارس - 2022 10:09 صباحًا
مبنى سكني مدمَّر في "اربين" بالقرب من كييف

مبنى سكني مدمَّر في "اربين" بالقرب من كييف

A A A
طباعة المقال

تواصل منصات التواصل الاجتماعي تداول صور ومقاطع فيديو مروّعة من ساحات المعارك في مدن اوكرانيا المختلفة. ومن ضمن آخر الصور المتداولة، صورة تظهر طفلا رضيعا قام جندي اوكراني بإنقاذه وسط مشهد من الحطام والدمار بعد هجوم روسي على منطقة بالقرب من العاصمة كييف.

وتعود هذه الصور لمنطقة اربين التي تقع بالقرب من العاصمة المحاصرة، وتبين دمارا هائلا لمناطق سكنية وسط أكوام من حطام المعادن والسيارات المحترقة.

وقد التقطت صورة لأحد الجنود الأوكران ينقذ رضيعا من دمار كامل في منطقة “اربين”، بينما تظهر صور أخرى امرأة مرعوبة تمشي في الخلف.

ويأتي ذلك، فيما يصر الرئيس الروسي فلاديمر بوتن على أن قواته لا تقصف المناطق السكنية، وسط مخاوف بأن أكثر من ١٠٠ شخص قد يكونون تحت الأنقاض، بعدما دمّر مبنى سكني بالقرب من كييف.

الى ذلك، زعمت السلطات الروسية انها تعمل على تأمين ممرات انسانية لخروج المدنيين من المناطق التي تشهد معارك واشتباكات.

وفي السياق، أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية بدء خروج المدنيين من الساعة 9 بتوقيت غرينتش.

ولفتت الى أن فتح ممر إنساني لخروج المدنيين سيستمر مدة 5 ساعات.

جندي أوكراني ينقذ طفلا رضيعا

جندي أوكراني ينقذ طفلا رضيعا

    المزيد من أخبار العالم

    العملة الروسية
    بعد تراجع الروبل.. عمّال أتراك في روسيا يحتجّون على تدنّي رواتبهم
    تدمير أحد الجسور في كييف
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    عزل كييف عن ضواحيها.. الاستعداد لتفجير آخر جسر غرب العاصمة
    جنود من الجيش الاسرائيلي
    مقتل شاب فلسطيني بعد هجومه على موقع عسكري اسرائيلي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير العمل ​مصطفى بيرم​
    رواتب القطاع الخاص بعد التعديل.. هذا ما كشفه بيرم
    "ستينغر" نجم المعارك الدفاعية الأوكرانية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    مشهد مرعب.. صاروخ ستينغر يُطارد هيلكوبتر روسية في أوكرانيا وينسفها
    عناصر من الجيش الأوكراني
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    فيديو.. صاروخ أوكراني موجه يدمر دبابة روسية