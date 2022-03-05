مآسي الحرب.. جندي أوكراني ينقذ رضيعًا وسط الدمار (صوَر)

تواصل منصات التواصل الاجتماعي تداول صور ومقاطع فيديو مروّعة من ساحات المعارك في مدن اوكرانيا المختلفة. ومن ضمن آخر الصور المتداولة، صورة تظهر طفلا رضيعا قام جندي اوكراني بإنقاذه وسط مشهد من الحطام والدمار بعد هجوم روسي على منطقة بالقرب من العاصمة كييف.

وتعود هذه الصور لمنطقة اربين التي تقع بالقرب من العاصمة المحاصرة، وتبين دمارا هائلا لمناطق سكنية وسط أكوام من حطام المعادن والسيارات المحترقة.

وقد التقطت صورة لأحد الجنود الأوكران ينقذ رضيعا من دمار كامل في منطقة “اربين”، بينما تظهر صور أخرى امرأة مرعوبة تمشي في الخلف.

ويأتي ذلك، فيما يصر الرئيس الروسي فلاديمر بوتن على أن قواته لا تقصف المناطق السكنية، وسط مخاوف بأن أكثر من ١٠٠ شخص قد يكونون تحت الأنقاض، بعدما دمّر مبنى سكني بالقرب من كييف.

الى ذلك، زعمت السلطات الروسية انها تعمل على تأمين ممرات انسانية لخروج المدنيين من المناطق التي تشهد معارك واشتباكات.

وفي السياق، أعلنت سلطات مدينة ماريوبول الأوكرانية بدء خروج المدنيين من الساعة 9 بتوقيت غرينتش.

ولفتت الى أن فتح ممر إنساني لخروج المدنيين سيستمر مدة 5 ساعات.