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مأساة الزلزال في سوريا.. 100 قتيل وعشرات المفقودين تحت الأنقاض

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 6 - فبراير - 2023 7:51 صباحًا
آثار الزلزال شال سوريا

آثار الزلزال شال سوريا

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قتل وأصيب مئات الأشخاص في سوريا وتركيا جراء زلزال قوي ضرب فجر (الاثنين 6-5-2023) جنوب تركيا، ورفعت السلطات التركية حالة الإنذار إلى المستوى الرابع، وهو يشمل طلب المساعدة الدولية.

قالت وسائل إعلام رسمية سورية إن زلزالا قويا أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، فيما تصدت فرق الإنقاذ للأمطار الغزيرة والصقيع بحثا عن ناجين وسط أنقاض المباني المنهارة.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) إن أكثر من 100 شخص قتلوا وأصيب أكثر من 200 بجروح في مناطق حلب وحماة واللاذقية السورية ، في زلزال هز أيضا جنوب تركيا وقتل ما لا يقل عن 76 شخصا هناك.

من جهته قال الدفاع المدني السوري في شمال غرب إدلب الخاضع لسيطرة المعارضة السورية إن الزلزال أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات في المناطق التي يعمل فيها.

وقالت القوة المعروفة باسم الخوذ البيضاء في رسالة على تويتر “لا توجد أرقام رسمية حتى الآن”، لكنها أشارت إلى بسقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى والعديد منهم محاصرون تحت الأنقاض.

    المصدر :
  • رويترز

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