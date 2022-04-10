مأساة جديدة.. العثور على مقبرة جماعية قرب كييف تضم عشرات الجثث

أعلنت السلطات الأوكرانية عن اكتشاف مقبرة تضم عشرات المدنيين في قرية بوزوفا بالقرب من كييف، في أحدث مقبرة جماعية يتم اكتشافها بعد انسحاب القوات الروسية من مناطق بشمال العاصمة لتركز هجومها على الشرق.

وأضاف تاراس ديديتش رئيس منطقة دميتريفكا التي تضم بوزوفا أنه تم العثور على الجثث في حفرة بالقرب من محطة للوقود. ولم يُعرف عدد القتلى على وجه التحديد حتى الآن.

وقال ديديتش “الآن نعود إلى ممارسة الحياة، لكن خلال الاحتلال كانت لدينا ‭‭’‬‬مناطق ساخنة‭‭’‬‬، قُتل العديد من المدنيين”.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من التقرير.

وفجر تزايد الضحايا المدنيين إدانات دولية واسعة النطاق وأدى لفرض عقوبات جديدة، لا سيما بسبب مئات القتلى في بلدة بوتشا شمال غربي كييف والتي كانت حتى ما يزيد قليلا على أسبوع في قبضة القوات الروسية.

ورفضت روسيا مزاعم أوكرانيا والدول الغربية بارتكاب جرائم حرب. ونفت استهداف مدنيين فيما تسميه “عملية خاصة” لنزع السلاح و”القضاء على النازيين” في جارتها الجنوبية. ورفضت أوكرانيا والدول الغربية ذلك باعتباره ذريعة لا أساس لها لشن حرب.

وفشلت روسيا في السيطرة على مدينة رئيسية واحدة منذ الغزو الذي بدأته في 24 فبراير شباط لكن أوكرانيا تقول إن موسكو تحشد قواتها في الشرق لشن هجوم كبير وحثت الناس على الفرار.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا تسعى لإنشاء ممر بري من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014 ومنطقة دونباس في شرق البلاد التي يسيطر عليها جزئيا انفصاليون تدعمهم موسكو.

وأضافت في تحديث دوري اليوم الأحد أن القوات المسلحة الروسية تتطلع أيضا إلى تعزيز أعداد قواتها بأفراد تم تسريحهم من الخدمة العسكرية منذ 2012.