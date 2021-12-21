مؤتمر صحفي لـ"ترامب" بالذكرى السنوية الأولى لاقتحام الكابيتول

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن عقد مؤتمر صحفي يوم 6 يناير، بعد عام من أعمال الشغب الدامية واقتحام مبنى الكابيتول التي اتهم الرئيس الجمهوري السابق بتأجيجها.

وقال ترامب إنه سيناقش أحداث ذلك اليوم، الذي اقتحم فيه أنصاره مبنى الكابيتول بعد أن ألقى كلمة أدعى فيها أن الانتخابات التي فاز بها الرئيس جو بايدن “سرقت منه”.

وأوضح أن المؤتمر الصحفي سيعفد في منتجع ترامب في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مكررا مزاعمه حول سرقة الانتخابات.

تحذيرمن تمرد بعد ‏الانتخابات الرئاسية 2024

حذر 3 جنرالات متقاعدين في الجيش الأمريكي من تمرد أو حرب أهلية، إذا تم رفض نتائج ‏الانتخابات الرئاسية لعام 2024 من قبل بعض عناصر الجيش.‏

وفي مقال رأي بصحيفة “واشنطن بوست”، أعرب اللواء السابق الجنرال بول إيتون، واللواء السابق أنطونيو تاجوبا، والعميد السابق الجنرال ستيفن أندرسون، قال الجنرالات السابقون: “مع اقترابنا من الذكرى الأولى للانتفاضة المميتة في مبنى الكابيتول الأمريكي، نشعر جميعا، نحن كبار المسؤولين العسكريين السابقين، بقلق متزايد بشأن تداعيات الانتخابات الرئاسية لعام 2024 واحتمال حدوث فوضى مميتة داخل جيشنا، الأمر الذي من شأنه أن يضع الجميع الأمريكيين في خطر شديد”.

وأوضحوا أن “إحدى نقاط قوة جيشنا تتمثل في أنه مستمد من التنوع السكاني، فهو يشمل مجموعة من الأفراد، كلهم ​​لديهم معتقدات وخلفيات مختلفة. ولكن بدون حفظه بشكل مستمر، فإن احتمال حدوث انهيار عسكري يعكس الانهيار الاجتماعي أو السياسي أمر حقيقي للغاية”.