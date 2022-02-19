مؤسسة جسر الملك فهد تكشف عن الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين

في آخر الإجراءات الصحية, كشفت المؤسسة العامة السعودية لجسر الملك فهد، اليوم السبت، عن كيفية الدخول الى مملكة البحرين.

وأكدت المؤسسة في تغريدة جديدة لها على حسابها الرسمي على “تويتر”، مساء اليوم السبت، أنها قررت تحديث الإجراءات الصحية المتبعة لدخول البحرين، بداية من الغد، الأحد، الموافق 20 فبراير/شباط 2022.

المؤسسة العامة لجسر الملك فهد on Twitter: “الإجراءات الصحية المتبعة لدخول مملكة البحرين ابتداءً من ٢٠ فبراير ٢٠٢٢م. https://t.co/Nj5Jq9dA9D” / Twitter

وذكرت المؤسسة أنه تقرر إلغاء الفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) عند الدخول لمملكة البحرين من خلال جسر الملك فهد لجميع الفئات العمرية للمسافرين، بداية من الغد الأحد.

وأشارت إلى أهمية الإستمرار بالإلتزام بإجراءات تقديم شهادة الفحص المخبري لكورونا (PCR) عند الدخول إلى السعودية.

وكانت مملكة البحرين قد أعلنت، الخميس الماضي، إجراء جديداً تجاه القادمين إلى أراضيها متعلقاً بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، حيث قررت إلغاء إلزامية فحص كورونا والحجر الصحي لجميع القادمين إلى أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن شؤون الطيران المدني في البحرين، قررت تحديث إجراءات الدخول للمملكة عبر مطار البحرين الدولي بدءا من يوم الأحد المقبل، العشرين من الشهر الجاري.

وقررت إدارة الطيران المدني البحريني إلغاء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) لدى الوصول إلى مطار البحرين الدولي، وذلك لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة.

ولم تكتف السلطات البحرينية بذلك، بل قررت إلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المسافرين القادمين إلى المملكة، بحسب توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البلاد.