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مؤسسة خيرية: تحميل سفينة ثانية بمساعدات إلى غزة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 14 - مارس - 2024 2:47 مساءً
فلسطينيون في غزة يحملون أكياس الطحين بعد أسابيع من الحصار والجوع

فلسطينيون في غزة يحملون أكياس الطحين بعد أسابيع من الحصار والجوع (رويترز)

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قالت مؤسسة خيرية الخميس إن سفينة ثانية تحمل مساعدات غذائية إلى غزة جري تحميلها في قبرص وذلك في الوقت الذي تقترب فيه أول سفينة تجريبية لتوصيل المساعدات بحرا من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقالت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن إنها تقوم بتحميل سفينة في ميناء لارنكا بنحو 300 طن من المساعدات الغذائية بما في ذلك البقوليات والتونة المعلبة والخضراوات والأرز والطحين.

وأضافت المؤسسة الخيرية في بيان “يفترض فحص شحناتنا وتحميلها بحلول نهاية اليوم بتوقيت قبرص”. ولم تذكر متى ستبحر السفينة.

وصرح مسؤولون بأن قبرص تفحص شحنات المساعدات على الجزيرة في عملية تشارك فيها إسرائيل لتجنب عمليات التفتيش الأمنية في وجهات التفريغ.

ويوم الثلاثاء، غادرت قبرص سفينة تقطر صندلا يحمل نحو 200 طن من المساعدات الغذائية إلى غزة لترسم طريقا جديدا لتوصيل الإمدادات الطارئة إلى السكان الذين تقول وكالات إنسانية إنهم على شفا المجاعة بعد أكثر من خمسة أشهر من اندلاع الحرب.

وأوضحت مؤسسة ورلد سنترال كيتشن التي تعمل مع الإمارات ومؤسسة برواكتيفا أوبن آرمز الخيرية الإسبانية بدعم من الحكومة القبرصية، أنها لن تقدم تفاصيل الرحلة لأسباب أمنية.

وتقوم المؤسسة الخيرية بتجهيز رصيف في غزة لتوصيل المساعدات يبلغ طوله حوالي 60 مترا، حسبما قال مؤسسها خوسيه أندريس في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي في وقت متأخر أمس الأربعاء 13\3\2024.

وأظهر مقطع فيديو لم يتم التحقق منه، تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، جرافة وهي تسوي رصيفا من الحطام على شاطئ غزة.

وتقول مؤسسة ورلد سنترال كيتشن إن مبادرتها لا علاقة لها بجهد أكبر متعدد الجنسيات لإنشاء ممر مساعدات بحرية إلى غزة.

وفي نيقوسيا، قال وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس إن اجتماعا رفيع المستوى سيعقد في 21 مارس آذار لتنسيق توزيع المزيد من المساعدات.

    المصدر :
  • رويترز

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