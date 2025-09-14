الأثنين 22 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
مؤسسة "هند رجب": نطالب اليونان بالتحقيق مع جندي إسرائيلي

طالبت مؤسسة هند رجب السلطات اليونانية بالتحقيق مع جندي إسرائيلي متورط في هجوم على متظاهرين فلسطينيين بالعاصمة أثينا.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الأحد “كشفنا أن الجندي رقيب في لواء غولاني بالجيش الإسرائيلي المتورط في جرائم حرب بغزة”.

وكانت المؤسسة قدمت الأربعاء الماضي شكوى جنائية أمام المدعي العام للمحكمة العليا اليونانية، ضد ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت المؤسسة إنه يدعى “يائير أوهانا” ويحمل رتبة رائد بجيش الاحتلال، وخدم قائد سرية في كتيبة المشاة 432 التابعة للواء غفعاتي بوحدة “تسبار”.

ووفقا لبيان صادر عن المؤسسة، تعد هذه الوحدة إحدى الوحدات الأساسية التي شاركت في حملة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأشارت مؤسسة “هند رجب” إلى أن الشكوى التي تقدمت بها مدعمة بأدلة شامله تظهر أن أوهانا يتحمل مسؤولية جنائية فردية عن جرائم حرب وتعذيب وإبادة جماعية.

وكان مدير مؤسسة “هند رجب” دياب أبو جهجة قد قال -للجزيرة نت في مقابلة سابقة- إنهم لن يبقوا مكتوفي الأيدي، إذ تسعى المؤسسة إلى ملاحقة المجرمين الإسرائيليين في المحاكم الوطنية، وقال إنهم يقومون برصدهم ورصد المتعاونين معهم عندما يسافرون إلى الخارج.

وتحمل المؤسسة اسم طفلة فلسطينية كانت في عمر 5 سنوات حين قتلها الجيش الإسرائيلي مع 6 من أقاربها بقصف سيارة لجؤوا إليها جنوب غربي مدينة غزة، يوم 29 يناير/كانون الثاني 2024.

    المصدر :
  • الجزيرة

