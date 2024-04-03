مؤسس المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل استهدفت الموظفين في غزة "بشكل منهجي"

قال الطاهي الشهير خوسيه أندريس مؤسس منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية لرويترز في مقابلة اليوم الأربعاء 3 نيسان/أبريل الجاري، إن الهجوم الإسرائيلي الذي أدى إلى مقتل سبعة من موظفي المنظمة في غزة استهدفهم “بشكل منهجي وعربة تلو الأخرى”.

وأضاف في مقابلة مصورة أن المنظمة كانت على اتصال واضح مع الجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان على علم بتحركات موظفيها.

وتابع أندريس قائلا إن هذا لم يكن “موقفا ينم عن سوء الحظ (لنقول) ’يا لسوء الحظ، لقد أسقطنا القنبلة في المكان الخطأ’”. وأضاف “حتى لو لم نكن ننسق معهم (الجيش الإسرائيلي)، فلا يمكن لأي دولة ديمقراطية أو جيش أن يستهدف مدنيين وموظفين في الإغاثة الإنسانية”.

وقُتل موظفو الإغاثة عندما تعرضت قافلتهم للقصف بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر. وعبر الجيش الإسرائيلي عن “أسفه الشديد” إزاء الأمر ووصفه رئيس الوزراء نتنياهو بأنه غير متعمد.

وقال أندريس إنه كان من المفترض أن يكون في غزة مع فريقه، ولكن لأسباب مختلفة “لم يتمكن من العودة مرة أخرى إلى غزة”.