مؤسس مجموعة فاغنر يحذر من عواقب الانسحاب من باخموت

قال مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة إن قواته التي تشدد قبضتها الآن على مدينة باخموت الأوكرانية لا تحصل على احتياجاتها من الذخيرة وإذا أُجبرت على التراجع ستنهار هذه الجبهة بأكملها.

وقال يفجيني بريجوجين في مقطع مصور تم بثه في بداية الأسبوع “إذا انسحبت فاجنر من باخموت الآن ستنهار الجبهة بأكملها… لن يكون الوضع طيبا لجميع التشكيلات العسكرية التي تحمي المصالح الروسية”.

ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من توقيت ومكان تسجيل المقطع.

وقال بريجوجين يوم الجمعة إن وحداته “طوقت عمليا باخموت” حيث اشتد القتال خلال الأسبوع المنصرم مع هجوم القوات الروسية من جميع الجهات تقريبا.

ولكنه شكا يوم الأحد من أن معظم الذخيرة التي وعدت بها موسكو قواته في فبراير شباط لم يتم شحنها بعد.

وقال بريجوجين على قناة تيليجرام “في الوقت الحالي ، نحاول معرفة السبب: هل هي مجرد بيروقراطية عادية أم خيانة؟”.

وينتقد بريجوجين بانتظام قادة الدفاع بروسيا وكبار الجنرالات. واتهم الشهر الماضي وزير الدفاع سيرجي شويجو وآخرين “بالخيانة” لحجب إمدادات الذخيرة عن قواته.

وفي مقطع مصور مدته أربع دقائق تقريبا، قال بريجوجين إن قواته تشعر بقلق من أن موسكو تريد جعلهم كبش فداء محتمل إذا خسرت روسيا الحرب.

وأضاف “إذا انسحبنا، فسندخل التاريخ إلى الأبد بوصفنا الأشخاص الذين اتخذوا الخطوة الرئيسية نحو خسارة الحرب”.