مؤشرات الأسهم الأمريكية إلى انخفاض بعد قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي

تتراجعت وول ستريت، الأربعاء، بعد أن أعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سيبدأ رفع معدلات الفائدة “قريبًا” في مارس/آذار، حيث يتطلع إلى مكافحة أعلى نسبة ارتفاع في التضخم منذ عقود، وتخفيف المخاوف بشأن عمليات بيع واسعة النطاق في سوق الأسهم في يناير/كانون الثاني.

وقدم الاحتياطي الفيدرالي( البنك المركزي) الأمريكي، الرؤية الأكثر تفصيلاً حتى الآن لخطته لمعالجة التضخم المتزايد.

وأشار بيان المركزي الأمريكي، الأربعاء إلى الموافقة على الجولة الأخيرة من مشتريات الأصول، وبذلك ينتهي برنامج التحفيز بحلول مارس/ آذار المقبل.

وقال البيان: “سيكون من المناسب قريبا رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية”.

وتراجعت الأسهم الأمريكية، خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي أعقب البيان، وذلك حسب رويترز.

وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي في بورصة وول ستريت منخفضا الأربعاء، بعد أن ارتد بشكل مفاجئ عن مكاسب قوية سجلها في وقت سابق من الجلسة عقب نشر بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين.

وأغلق داو جونز منخفضا أيضا، لكن ناسداك شهد تعافيا في أواخر التعاملات ليغلق على ارتفاع طفيف.

وفي حين تمتعت المؤشرات الثلاثة جميعها بقفزة وجيزة بعد أن أبقت لجنة السوق المفتوحة الاتحادية على أسعار الفائدة الرئيسية قرب الصفر، إلا أن تلك المكاسب سرعان ما تبخرت مع تحذير بيان مجلس الاحتياطي من أنه سيبدأ قريبا زيادة النطاق المستهدف لسعر فائدة الأموال الاتحادية لمحاربة التضخم المستمر المرتبط بمشاكل سلاسل التوريد الناتجة عن الجائحة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق ستاندر آند بورز 500 منخفضا 6.65 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 4349.80 نقطة في حين أنهى المؤشر ناسداك المجمع الجلسة مرتفعا 0.2 بالمئة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 121.83 نقطة، أو 0.36 بالمئة، ليغلق عند 34175.90 نقطة.

وفي أسواق السندات، تم تداول العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات مؤخرًا عند 1.849٪ ، مقارنة بـ 1.782٪ عند إغلاق يوم الثلاثاء.