مؤشرات الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع

فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء بعد يوم واحد من استمرار تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500، في حين شعر المستثمرون بالارتياح من ارتفاع أقل من المتوقع في أسعار المنتجين الأساسية.

ويتطلع المستثمرون إلى إعلان السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وسط مخاوف من تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 75 نقطة أو 0.24% ، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسب طفيفة.

وقفزت أسهم أوراكل بنسبة 11%، بعد أن أعلنت شركة البرمجيات عن الأرباح مدعومة بـ “زيادة كبيرة في الطلب” في أعمالها السحابية، فيما قفزت أسهم FedEx بنسبة 9.5%، بعد أن أعلنت أنها ستضيف ثلاثة مديرين جدد إلى مجلس إدارتها.

وأضافت أسهم ماكدونالدز وهانيويل 1%، مما دعم مكاسب مؤشر داو جونز. وصعد قطاع الطاقة بنحو 1%، مدعوماً بأسهم أوكسيدنتال بتروليوم وفيليبس التي ارتفعت أكثر من 3%.

جاءت التحركات بعد عمليات بيع مكثفة شهدت هبوط مؤشر S&P 500 بنسبة 3.9% إلى أدنى مستوى له منذ مارس 2021 وإغلاقه في منطقة السوق الهابطة للمرة الأولى منذ عام 2020. خلال تلك السوق الهابطة الأخيرة، فقد S&P 500 نحو 33.9%، وأظهرت البيانات أيضًا أن الأسواق الهابطة تستمر في المتوسط ​​لأكثر من 18 شهرًا.

في غضون ذلك، انخفض مؤشر داو جونز بنسبة 2.8% ، مما جعله يقل بنسبة 17% تقريبًا عن أعلى مستوى له. فيما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 4.7%.