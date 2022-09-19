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مؤشرات الكويت تغلق على هبوط تأثرا بالأسواق العالمية

منذ 23 ثانية
علم الكويت

علم الكويت

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أغلقت مؤشرات بورصة الكويت الاثنين، على هبوط تأثرا بالأسواق العالمية التي تراجعت بسبب توقعات رفع كبير في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي الأمريكي” خلال الأيام المقبلة.

وأغلق مؤشر السوق الأول بالكويت منخفضا 0.74 بالمئة ومؤشر السوق العام 0.81 بالمئة والسوق الرئيسي 1.1 بالمئة بينما هبط مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة واحد بالمئة.

وبلغت قيمة التداولات الإجمالية للسوق 38.4 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة 124 مليون سهم، وهبطت أسهم زين للاتصالات المتنقلة 0.7 بالمئة وبيت التمويل الكويتي 0.9 بالمئة وأجيليتي 1.3 بالمئة ومجموعة الصناعات الوطنية 1.5 بالمئة.

كما هبطت أسهم الاستثمارات الوطنية 5.3 بالمئة وشركة الخليج للكابلات والصناعات الكهربائية 3.95 بالمئة وبنك الخليج 2.4 بالمئة وعقارات الكويت 2.5 بالمئة.

    المصدر :
  • رويترز

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