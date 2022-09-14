مؤشرات الكويت تغلق على هبوط

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأربعاء على هبوط وسط ضعف في السيولة المتداولة، مع تزايد القلق العالمي من قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة مرة أخرى.

وأغلق مؤشر السوق الأول بالكويت منخفضا 0.72 بالمئة ومؤشر السوق العام 0.66 بالمئة كما انخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.64 بالمئة والسوق الرئيسي 0.44 بالمئة. وبلغت قيمة التداولات 37.7 مليون دينار وكمية الأسهم المتداولة نحو 168 مليون سهم.

وانخفضت المعنويات في أسواق الأسهم الخليجية بعد أن بدد تقرير التضخم الأمريكي لشهر أغسطس آب الآمال في أن يخفف البنك المركزي الأمريكي من تشديد سياسة رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

كما تراجعت معنويات المستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن عزز التقرير التوقعات بأنه قد يتعين رفع أسعار الفائدة لمستويات أعلى ولفترة أطول. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 0.77 بالمئة وبيت التمويل الكويتي (بيتك) 0.45 بالمئة وبنك الخليج 1.2 بالمئة. كما تراجعت أسهم زين للاتصالات المتنقلة واحدا في المئة وأجيليتي للمخازن العمومية 1.1 بالمئة وطيران الجزيرة 4.3 بالمئة ومشاريع الكويت القابضة 1.3 بالمئة.

وزادت أسهم ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات 0.5 بالمئة وشركة البورصة 0.2 بالمئة وبيت الطاقة 7.3 بالمئة.