مؤشرات انقسام.. نتنياهو يتوجه لحل مجلس الحرب

يتوجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لحل مجلس الحرب؛ بعد الإنذار الذي وجهه الوزير في المجلس بيني غانتس. وفقا لتقرير نشرته القناة 13 الإسرائيلية.

وكان الوزير غانتس، قد هدد بالانسحاب من حكومة الحرب الإسرائيلية، وحدد مهلة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للموافقة على خطة لما بعد الحرب على غزة.

وقالت مصادر للقناة 13 إنه في حال فشل نتنياهو في ضم رئيس حزب “أمل جديد” جدعون ساعر إلى حكومة الحرب فسيتم حل المجلس.

وأضافت المصادر أن نتنياهو يحاول ضم ساعر -رغم ضعف فرص حدوث ذلك- لسد الطريق على محاولات الوزيرين اليمينيين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش للانضمام للمجلس.

ونقلت القناة عن مصادرها قولهم إن انضمام الوزير غانتس وغادي آيزنكوت إلى مجلس الحرب منح نتنياهو قدرة اتخاذ قرارات بعيدا عن ضغوطات اليمين.

وأضافت هذه المصادر أن القرارات ستنتقل إلى المجلس الوزاري المصغر إن تم حل مجلس الحرب.

وتتكون حكومة الحرب الإسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، وبيني غانتس زعيم حزب الاتحاد الوطني وزير الدفاع السابق. كما تضم وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، والسياسيان غادي آيزنكوت وأرييه درعي الذين يشاركون في حكومة الحرب كمراقبين.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.

ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.