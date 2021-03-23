مؤشرات تكشف تأثير العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني

رغم محاولات النظام الإيراني المتعددة لتقليل تأثير العقوبات التي فرضتها الإدارة الأمريكية على طهران في عام 2018.

ففي عام 2018، أعلنت الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات عليهت بموجب سياسة “الضغط الأقصى” لإجبار النظام للتخلي عن برنامجه النووي.

وكشفت قناة “سى إن بي سي” الأميركية عن 6 مؤشرات توضح تأثير هذه العقوبات على الاقتصاد الإيراني.

انكماش اقتصادي

فقد انكمش الاقتصاد الإيراني باطراد منذ عام 2017. وبلغ معدل الانكماش نحو 4.99٪ في عام 2020. بعدما تمتع بنمو حاد بنسبة 12.5٪ في عام 2016 بعد توقيع الاتفاق النووي.

قال إليوت أبرامز، الممثل الأميركي الخاص السابق لإيران خلال إدارة ترامب، وهو الآن زميل أول لدراسات الشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية (CFR): “من المستحيل معرفة الأرقام بدقة. لكنني أعتقد أنه من الواضح تمامًا أن العقوبات كان لها تأثير على الاقتصاد الإيراني وعلى ميزانية الحكومة”.

تضرر إنتاج النفط وصادراته

وأشار أبرامز إلى أن العقوبات قللت من قدرة إيران على بيع النفط ومنعتها من إعادة الأموال من مبيعات الطاقة. وقال “هناك مليارات الدولارات في بنوك في العراق والصين وكوريا الجنوبية … لا تستطيع إيران السيطرة عليها بسبب العقوبات”.

وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن تستمر صادرات النفط للجمهورية الإسلامية في الانخفاض في عام 2021.

تراجع التجارة الخارجية

كما تراجعت الصادرات والواردات بشكل حاد بعد إعادة فرض العقوبات. إلى جانب النفط، تم فرض عقوبات أيضًا على المعادن الصناعية الإيرانية، وهي مصدر كبير لإيرادات صادرات البلاد.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن العجز التجاري في إيران بلغ 3.45 مليار دولار في عام 2020. بعدما كان لديها فائض تجاري قدره 6.11 مليار دولار في عام 2019.

ارتفاعات التضخم

كما انخفضت العملة الإيرانية بشكل مطرد منذ أوائل عام 2018. وتبلغ قيمتها في السوق غير الرسمية أكثر من 250 ألف ريال للدولار، وهذا بعيد عن السعر الرسمي للبنك المركزي البالغ 42 ألف ريال للدولار الذي يستخدم لمعظم السلع المستوردة.

وقال ماثيو باي، المحلل العالمي البارز في ستراتفور، إن ضعف العملة يجعل الواردات أكثر تكلفة بالنسبة للسكان المحليين، ويعني ارتفاع التضخم أن تكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع في وقت يعاني فيه الناس بالفعل من ضعف الاقتصاد وسوق العمل.

سوق عمل ضعيف

ومن المقرر أن ترتفع معدلات البطالة المرتفعة بشكل أكبر في ضوء الصعوبات الاقتصادية في إيران.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يكون ما يقدر بنحو 12.4٪ من السكان عاطلين عن العمل في عام 2021.

عجز الميزانية العامة

وبحسب التقارير، تنفق الحكومة الإيرانية أكثر من إمكانياتها، مما تسبب في حدوث عجزا ماليا متزايدا. في حين أن هذا ليس دائمًا أمرًا سيئًا، إلا أنه قد يحد من قدرة البلاد على تحسين النشاط الاقتصادي والتعافي من جائحة فيروس كورونا.

وقال أبرامز: “أنا متأكد من أن الميزانية الوطنية تحظى ببعض الاهتمام للمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي لأنه يريد أموالًا للحرس الثوري، وحزب الله، والميليشيات الشيعية في العراق، ونفقات أخرى مختلفة لديهم”.