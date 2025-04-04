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مؤشرات وول ستريت تفتح على تراجعات حادة

4 - أبريل - 2025
المؤشرات في وول ستريت

المؤشرات في وول ستريت

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تراجعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، اليوم الجمعة، عند الفتح بعد أن فرضت الصين رسوما جمركية جديدة على كل السلع الأمريكية ردا على فرض إدارة الرئيس الأمريكي دونالد لترامب لرسوم شاملة بنسب مرتفعة مما صعد الحرب التجارية العالمية.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع المدرجة عليه شركات تكنولوجيا كبرى بأكثر من 20 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي سجله في ديسمبر كانون الأول.

ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 134.05 نقطة أو 2.48 بالمئة إلى 5262.47 نقطة. وهبط ناسداك المجمع 473.16 نقطة أو 2.86 بالمئة إلى 16077.44 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 994.46 نقطة أو 2.45 بالمئة إلى 39551.47 نقطة.

    المصدر :
  • رويترز

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