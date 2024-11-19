مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت يرتفع 2.44% في أكتوبر على أساس سنوي

ذكرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت سجل ارتفاعا بلغت نسبته 2.44 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي و0.07 بالمئة على أساس شهري.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع أسعار مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 4.98 بالمئة على أساس سنوي.

كما سجلت أسعار مجموعة السجائر والتبغ ارتفاعا بنسبة 0.15 بالمئة على أساس سنوي.

وارتفعت أسعار مجموعة الكساء وملبوسات القدم 5.56 بالمئة، ومجموعة خدمات المسكن 0.57 بالمئة، ومجموعة المفروشات المنزلية 4.06 بالمئة خلال نفس الفترة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار مجموعة الصحة 4.29 بالمئة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 5.62 بالمئة على أساس سنوي أيضا.