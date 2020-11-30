استمع لاذاعتنا

“مؤشر الإرهاب العالمي 2020” … موريتانيا حلت في المرتبة الأخيرة

منذ دقيقة واحدة
موريتانيا

موريتانيا في صدارة قائمة الدول الأكثر أمنا من الإرهاب

A A A
طباعة المقال

تصدرت دول أفغانستان والعراق ونيجيريا، قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر الإرهاب، لتتقاسم الرتب الثلاث الأولى بالترتيب نفسه، أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلت في المرتبة 29، فيما جاءت فرنسا في المرتبة 38.

وصنف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020، موريتانيا في صدارة قائمة الدول الأكثر أمنا من الإرهاب، رغم الوضع المضطرب الذي تعاني منه منطقة الساحل التي توجد فيها موريتانيا.

وقال المؤشر الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام ومقره في سيدني الأسترالية، إن موريتانيا حلت في المرتبة الأخيرة (135 عالميا)، بالتقاسم مع 29 دولة أخرى، لم تسجل أي عمل إرهابي، خلال العام الجاري.

وتحدث المؤشر عن خسائر تكبدها اقتصاد أفريقيا وصلت إلى 13 مليار دولار في سنة 2019، بسبب العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن نصيب أفريقيا من التداعيات الاقتصادية العالمية للإرهاب ارتفع من 3٫1% العام 2007 إلى 49٫2% سنة 2019.

وكشف التقرير عن تضاعف التداعيات الاقتصادية للإرهاب على قارة أفريقيا، بمقدار 15 ضعفا منذ العام 2007.

وأوضح التقرير، أن القارة تكبدت، خلال الفترة من العام 2007 إلى العام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171,7 مليار دولار.

    المصدر :
  • إرم نيوز

المزيد من أخبار العالم

زاده
بعد اغتيال زادة… رئيس السلطة القضائية الإيرانية يطلب تدمير شبكات التجسس
موديرنا ستطلب ترخيص لقاحها
بعد ثبوت فعاليته … موديرنا ستطلب الحصول على الترخيص الرسمي للقاح كورونا
محسن فخري زاده
إيران: محسن زاده شارك في مفاوضات الاتفاق النووي عام 2015 بشكل سري

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

يتحدد الصبر من خلال مستويات هرمون السيروتونين في الدماغ
هذا ما يفعله هرمون السيروتونين في الدماغ
إيطاليا كانت من أكثر بلدان أوروبا تضرراً بسبب فيروس كورونا
كورونا
إن لم ترتدِ كمامة بعد هذا الفيديو “فأنت مجنون”
عائلة
هؤلاء أكثر الآباء سوءاً في التاريخ … إجرام لا يصدقه عقل!