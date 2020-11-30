“مؤشر الإرهاب العالمي 2020” … موريتانيا حلت في المرتبة الأخيرة

تصدرت دول أفغانستان والعراق ونيجيريا، قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر الإرهاب، لتتقاسم الرتب الثلاث الأولى بالترتيب نفسه، أما الولايات المتحدة الأمريكية فحلت في المرتبة 29، فيما جاءت فرنسا في المرتبة 38.

وصنف مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020، موريتانيا في صدارة قائمة الدول الأكثر أمنا من الإرهاب، رغم الوضع المضطرب الذي تعاني منه منطقة الساحل التي توجد فيها موريتانيا.

وقال المؤشر الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام ومقره في سيدني الأسترالية، إن موريتانيا حلت في المرتبة الأخيرة (135 عالميا)، بالتقاسم مع 29 دولة أخرى، لم تسجل أي عمل إرهابي، خلال العام الجاري.

وتحدث المؤشر عن خسائر تكبدها اقتصاد أفريقيا وصلت إلى 13 مليار دولار في سنة 2019، بسبب العمليات الإرهابية.

وأشار إلى أن نصيب أفريقيا من التداعيات الاقتصادية العالمية للإرهاب ارتفع من 3٫1% العام 2007 إلى 49٫2% سنة 2019.

وكشف التقرير عن تضاعف التداعيات الاقتصادية للإرهاب على قارة أفريقيا، بمقدار 15 ضعفا منذ العام 2007.

وأوضح التقرير، أن القارة تكبدت، خلال الفترة من العام 2007 إلى العام 2019، خسائر بسبب الإرهاب بلغت 171,7 مليار دولار.