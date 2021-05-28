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مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية إلى أعلى مستوى منذ 3 سنوات

28 - مايو - 2021
آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 5:39 مساءً
منطقة اليورو

منطقة اليورو

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تحسن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع ليبلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات، حسبما أظهرت البيانات اليوم الجمعة.

حيث  كانت أكبر الزيادات في قطاعي الخدمات وتجارة التجزئة ولدى المستهلكين مع تخفيف الحكومات القيود المرتبطة بالجائحة.

وارتفع مؤشر المفوضية الأوروبية للمعنويات الاقتصادية إلى 114.5 نقطة في مايو أيار من 110.5 في أبريل نيسان، متجاوزا التوقعات في استطلاع رأي أجرته رويترز لتحسن إلى 112.1. وهذا هو أعلى مستوى للمؤشر منذ يناير كانون الثاني 2018.

وكان التفاؤل في قطاع الخدمات، الذي يشكل ثلثي اقتصاد منطقة اليورو، هو الأكثر زيادة بارتفاعه إلى 11.3 نقطة من 2.2، وهو أعلى بكثير من التوقعات التي كانت لزيادة إلى 7.5.

وارتفعت المعنويات في قطاع التجزئة إلى 0.4 من -3.0، إذ أُعيد فتح العديد من المتاجر بعد إجراءات الإغلاق.

وارتفعت معنويات المستهلكين إلى -5.1 من -8.1 في أبريل نيسان، في تحرك أعلى بكثير من المتوسط في فترة ​​طويلة البالغ -11.0.

وزادت المعنويات في قطاع الصناعة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما سجل قطاع البناء ارتفاعا.

    المصدر :
  • رويترز

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