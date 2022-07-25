الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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مؤشر داكس الألماني يهبط بفعل مخاوف بشأن إمدادات الغاز

منذ 50 دقيقة
مؤشر داكس

مؤشر داكس

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هبط المؤشر داكس القياسي للأسهم الألمانية اليوم الاثنين بعد أن قال عملاق الغاز الروسي جازبروم إن إيقاف توربين آخر في خط الأنابيب نورد ستريم 1 سيتسبب في مزيد من الانخفاض في إمدادات الغاز إلى ألمانيا، في حين أثارت حزمة متباينة لنتائج الشركات قلقا حيال مجمل النمو الاقتصادي.

ومحا داكس مكاسبه الأولية ليغلق منخفضا 0.3 بالمئة بعد أن قالت جازبروم إن وقف تشغيل توربين آخر في نورد ستريم 1 سيخفض تدفقات الغاز في خط الأنابيب إلى 33 مليون متر مكعب يوميا، أو حوالي نصف التدفقات الحالية التي هي بالفعل عند 40 في المئة من طاقته المعتادة.

وأظهرت بيانات من معهد إيفو الألماني ان أسعار الطاقة المرتفعة وخطر نقص في الغاز يؤثران سلبيا على معنويات الشركات في أكبر اقتصاد في أوروبا.

ويأتي هذا بعد مسح في مطلع الأسبوع أظهر أن عددا من الشركات الصناعية في ألمانيا تخفض الإنتاج في رد فعل على زيادات حادة في أسعار الطاقة.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول مرتفعا 0.1 بالمئة بعد أن تذبذب بين الصعود والهبوط على مدار الجلسة.

وارتفع مؤشر أسهم البنوك الأوروبية، التي تستفيد من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، 1.7 بالمئة. وتلتها في المكاسب أسهم منتجي النفط وشركات التعدين.

    المصدر :
  • رويترز

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