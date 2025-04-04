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مؤشر قياس التقلب في وول ستريت يقفز لأعلى مستوى في 8 أشهر

منذ يوم واحد
مؤشرات وول ستريت

مؤشرات وول ستريت

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قفز مؤشر التقلب الرئيسي الذي يقيس مدى قلق المستثمرين في بورصة وول ستريت إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر اليوم الجمعة إذ فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد بعد أن فرضت الصين رسوما جمركية جديدة على جميع السلع الأمريكية ردا على الرسوم الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقفز المؤشر التابع لبورصة شيكاجو 15.54 نقطة ليصل إلى 45.56، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس آب.

ويعتمد المؤشر على الخيارات ويقيس قلق المستثمرين حيال توقعات السوق على المدى القريب.

وبلغ أحدث ارتفاع للمؤشر 8.25 نقطة ليصل إلى 38.27.

وقال جو تيجاي، مدير المحافظ لدى صندوق راشيونال إكويتي أرمار “وصول مؤشر التقلب إلى 40 هو علامة على الخوف بلا شك… عادة ما نرى مستوى 40 عند حدوث أمر يتجاوز عمليات البيع المعتادة”.

ويراقب المستثمرون مؤشر التقلب لمعرفة مدى ضغوط السوق. وتضرر المتعاملون بشدة من موجة بيع حادة هذا العام إذ انخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 11 بالمئة هذا العام.

وفي أحدث عشر حالات شهد فيها مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تصحيحا نزوليا، والذي يعني الانخفاض بمقدار عشرة بالمئة و أكثر من أحدث أعلى مستوى له، لامس مؤشر التقلب في المتوسط ​​مستوى ذروة يبلغ 37 نقطة قبل انتهاء عمليات البيع.

    المصدر :
  • رويترز

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