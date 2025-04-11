مؤشر نيكي الياباني يتراجع 5% بعد هبوط حاد في وول ستريت

أحد المارة يمر بجانب شاشة إلكترونية تعرض مؤشر نيكي للأسهم خارج إحدى شركات السمسرة في طوكيو، اليابان في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024. رويترز

انخفض مؤشر نيكي الياباني بنسبة خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، مقتفيا أثر الخسائر الحادة التي تكبدتها وول ستريت وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية المحتملة للحرب التجارية.

وبحلول الساعة 00:12 بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر نيكي بنسبة 5.1بالمئة ليسجل 32855.56 نقطة. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 4.7 بالمئة مسجلا 2419.32 نقطة.

تراجعت الأسهم في وول ستريت عند الإغلاق أمس الخميس بسبب تزايد المخاوف إزاء الأثر الاقتصادي لحرب الرسوم الجمركية متعددة الجبهات التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتكبدت جميع مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة خسائر حادة، مبددة كثيرا من المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة، إذ أدت المخاوف المتزايدة إزاء المواجهة التجارية المحتدمة بين واشنطن وبكين إلى إضعاف التفاؤل بشأن البيانات الاقتصادية الإيجابية والمفاوضات التجارية بين أمريكا وأوروبا.