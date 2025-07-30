مؤشر نيكي الياباني يختتم مستقراً مع ترقب قرارات الفائدة الأمريكية واليابانية

أغلق المؤشر نيكي الياباني مستقرا اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين لثلاثة أيام ستشهد صدور قرارات السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان، والتي يليها الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإبرام الاتفاقيات التجارية.

واختتم المؤشر نيكي اليوم دون تغير يذكر عند 40654.70 نقطة. ومن بين الأسهم المدرجة على المؤشر البالغ عددها 225، ارتفع 155 وانخفض 67 وبقيت ثلاثة أسهم دون تغيير.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4 بالمئة.

وسيحدد مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة اليوم الأربعاء. وفي حين من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي صناع السياسة النقدية على الفائدة دون تغيير، سيتابع المستثمرون عن كثب الاجتماع بحثا عن إشارات بشأن خفض محتمل لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.

وبالمثل، من المتوقع أن يُبقي بنك اليابان على الفائدة دون تغيير غدا الخميس، ولكن الأسواق ستبحث عن دلالات حول الموعد الذي من المحتمل أن يستأنف فيه البنك المركزي رفع أسعار الفائدة.

واعتبارا من يوم الجمعة سيواجه معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، الذين لم يبرموا اتفاقات معها، رسوما جمركية أعلى.

وقالت ماكي ساوادا خبيرة الأسهم في شركة نومورا للأوراق المالية “لا يزال هناك الكثير من الضبابية حول الرسوم الجمركية، وسيحد هذا من الاتجاه الصعودي للأسهم”.

وأضافت أنه نتيجة لذلك “لا يوجد توقعات محددة للاتجاه” في تداول الأسهم اليابانية في الوقت الحالي.

وكان مؤشر قطاع شركات الطيران الأسوأ أداء على توبكس من بين 33 مؤشرا فرعيا، متأثرا بتراجع سهم إيه.إن.إيه القابضة أربعة بالمئة بعد صدور تقرير نتائج الشركة.

وأثرت النتائج أيضا على سهم شركة أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق، والذي تراجع 1.1 بالمئة.

وقفز سهم سوميتومو فارما أكثر من 16 بالمئة ليسجل أفضل مكاسب بالنسبة المئوية.