مؤيدو بولسونارو في البرازيل يتظاهرون ضد المحكمة العليا والرئيس لولا

تجمع مؤيدو الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو في شوارع مدن برازيلية عدة اليوم الأحد للاحتجاج على قاضي المحكمة الاتحادية العليا ألكسندر دي مورايس والرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

يأتي الاحتجاج على خلفية اتهام بولسونارو بالتخطيط لانقلاب بعد خسارته في انتخابات 2022. ودعا المتظاهرون إلى “العفو” عن المشاركين في محاولة الانقلاب المزعوم بعد أيام من تنصيب لولا في يناير كانون الثاني 2023.

ولم يحضر الزعيم اليميني المتطرف بولسونارو شخصيا المظاهرات، ولكن ابنه السناتور فلافيو بولسونارو اتصل به هاتفيا في أثناء الاحتجاج في ريو دي جانيرو. ويرتدي الرئيس السابق، الذي يخضع للإقامة الجبرية، سوارا إلكترونيا في كاحله ولا يمكنه مغادرة منزله في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات، بموجب أمر من القاضي مورايس.

وكانت هيئة من خمسة قضاة قررت بالإجماع في مارس آذار محاكمة بولسونارو بتهمة التآمر للإطاحة بلولا. وإذا ثبتت إدانته في إجراءات المحكمة المتوقعة هذا العام، فقد يواجه بولسونارو عقوبة السجن لمدة طويلة.

وفرض مورايس الشهر الماضي تدابير احترازية على بولسونارو لأنه يعتقد أنه وابنه إدواردو، وهو نائب منتخب يعيش الآن في الولايات المتحدة، تعاونا مع السلطات الأمريكية لمحاولة التدخل في شؤون البرازيل.

وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي رسوما جمركية 50 بالمئة على معظم السلع البرازيلية، مستشهدة “بحملة” على بولسونارو.

كما فرضت عقوبات مالية على مورايس بموجب قانون ماجنيتسكي الذي يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات اقتصادية على أجانب تعدهم أصحاب سجلات فساد أو من منتهكي حقوق الإنسان.

وارتدى أنصار بولسونارو قمصان المنتخب البرازيلي خلال احتجاج اليوم ورددوا كلمة “ماجنيتسكي” ووجهوا إهانات لمورايس ولولا.

كما شوهدت أعلام أمريكية ولافتات مؤيدة لترامب.