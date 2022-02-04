السبت 4 رجب 1443 ﻫ - 5 فبراير 2022 |
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مئات الآلاف في ولايات أمريكية بلا كهرباء بسبب العاصفة الشتوية

منذ 6 ساعات
عاصفة شتوية قوية في أميركا

عاصفة شتوية قوية في أميركا

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أدت العاصفة الشتوية التي تضرب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مئات الآلاف ولا سيما في ولايات تكساس وتينيسي وكنتاكي.

ووفقا لموقع .poweroutage.us، فهناك أكثر من 138000 عميل بدون كهرباء في ولاية تينيسي، وخاصة في مدينة ممفيس، في وقت مبكر من اليوم الجمعة.

وأعلنت عدة ولايات حالات الطوارئ، حيث تساقطت الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة على أجزاء كبيرة من البلاد، وواجهت بعض المناطق تراكمات جليدية ضارة.

هذا وتسببت العواصف الرعدية في حدوث أعاصير في ولاية ألاباما يوم أمس الخميس، مما أسفر عن مصرع امراة وإصابة ثمانية، ثلاثة منهم في حالة خطيرة في مقاطعة هيل بشمال الولاية.

هذا وقد تم إلغاء حوالي 4700 رحلة طيران كانت مقررة ليوم الخميس في مطار دالاس فورت الدولي، أحد أكثر المحاور ازدحاما في البلاد، وأعيد افتتاح مدرج واحد فقط بعد الظهر.

 

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