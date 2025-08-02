مئات الإسرائيليين يطالبون بصفقة فورية في غزة.. وويتكوف يلتقي المتظاهرين

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت،أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قال لعائلات الأسرى إن غالبية الإسرائيليين يريدون عودة المخطوفين.

كما قال ويتكوف خلال لقائه بعائلات الأسرى وسط تل أبيب أنه لا انتصار دون إعادة جميع المخطوفين إلى منازلهم.

و قال ويتكوف لذوي المخطوفين إنه جاء للاطلاع على الوضع بغزة والتأكد من وجود مساعدات كما قال لهم إن إسرائيل وأمريكا تقودان جهودا لإدخال مساعدات لغزة.

كما أضاف ويتكوف أن غزة تعاني نقص غذاء وليس تجويعاً و قال أنهم سيواصلون التفاوض لإنهاء الحرب وإعادة المخطوفين

هذا وتظاهر مئات الإسرائيليين، اليوم، وسط تل أبيب للمطالبة بصفقة فورية تعيد الأسرى من قطاع غزة، في أعقاب نشر المقاومة الفلسطينية مقاطع توثق النقص الحاد في التغذية الذي يعيشه الأسرى جراء الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع.

وخلال المظاهرة، جلس الإسرائيليون داخل مجسم محاط بأسلاك شائكة، تعبيرا عن المعاناة التي يعيشها ذووهم بالأسر في ظل تجاهل الحكومة الإسرائيلية لذلك.

ونقلت صحيفة هآرتس عن والدة أسير إسرائيلي قولها إنه كان من الممكن أن تنتهي الحرب ومعاناة عائلات المحتجزين لولا قرار الحكومة الإسرائيلية بإطالة أمد الحرب لأسباب سياسية.

وتعليقا على مقاطع المقاومة التي أظهرت جوع الأسرى، أضافت أنها أخبرت منسق شؤون الأسرى أن ابنها تحوّل إلى جلد وعظم، لكنه رد عليها بأنها “دعاية من حماس”.

في الأثناء، أكدت هآرتس أن ويتكوف وصل إلى ما يُعرف باسم “ميدان المخطوفين” وسط تل أبيب، حيث تظاهر المئات للمطالبة بصفقة.

وذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية أن المحتجين في تل أبيب استقبلوا ويتكوف بهتاف يدعو إلى إعادة المحتجزين فورا.

وفي وقت سابق اليوم، دعت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين -في بيان عبر منصة إكس- إلى المشاركة في مظاهرة حاشدة بتل أبيب للدعوة إلى إعادة الأسرى بشكل فوري.

“أوقف الجنون”

وفي بيانها، طالبت الهيئة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بوقف ما وصفته بالجنون، قائلة تعليقا على مشاهد جوع أبنائهم “انظروا في أعينهم (الأسرى الإسرائيليين)، لقد نفد الوقت، إخواننا يمرون بجحيم في الأسر، أوقفوا هذا الجنون. توصلوا إلى اتفاق شامل يعيدهم إلى الوطن”.

والجمعة، نشرت كتائب القسام مقطعا للأسير الإسرائيلي أفيتار ديفيد، حيث ظهر وهو يعاني من فقدان شديد في الوزن، نتيجة استمرار سياسة التجويع التي تنتهجها تل أبيب في غزة.

وأظهر الفيديو الأسير جالسا على سرير في غرفة ضيقة، وقد برزت عظامه بشكل واضح نتيجة سوء التغذية.

كما نشرت سرايا القدس مقطعا مصورا للجندي الإسرائيلي الأسير في غزة روم بارسلافسكي، ظهر فيه وهو يناشد السلطات الإسرائيلية إدخال الطعام بشكل عاجل، مؤكدا أنه يعاني من الجوع ويخشى على حياته.

وقال بارسلافسكي في التسجيل “أنا لا آكل ولا أشرب، وأرجوكم أدخلوا الطعام لأنني أموت من الجوع”.

وقبل أيام، انسحبت إسرائيل من مفاوضات غير مباشرة مع حماس بالدوحة بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة، جراء تصلب مواقف تل أبيب بشأن الانسحاب من غزة، وإنهاء الحرب، والأسرى الفلسطينيين، وآلية توزيع المساعدات.

ومرارا، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل إنهاء حرب الإبادة، وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، والإفراج عن أسرى فلسطينيين.