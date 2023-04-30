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مئات الإندونيسيين يصلون إلى جاكرتا من السودان

منذ 44 دقيقة
علم اندونيسيا

علم اندونيسيا

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ذكرت وزارة الخارجية الإندونيسية أن مجموعة أخرى تضم 363 مواطنا إندونيسيا عادت إلى البلاد الأحد بعد إجلائها من السودان على متن رحلة ثانية تابعة لشركة الخطوط الجوية الوطنية “جارودا إندونيسيا”.

وأدى الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى إجلاء دبلوماسيين ورعايا أجانب ينتمون لعدة دول من بينها إندونيسيا والولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا.

كانت المجموعة الأولى من الإندونيسيين الذين جرى إجلاؤهم من السودان قد عادت إلى البلاد الجمعة، وبلغ إجمالي الإندونيسيين الذين جرى إجلاؤهم من السودان 748 مواطنا حتى اليوم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “ساعدت حكومة إندونيسيا أيضا في إجلاء عدد من المواطنين الأجانب”، دون تقديم تفاصيل عن عدد الأجانب الذين أجلتهم إندونيسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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