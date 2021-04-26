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مئات الدولارات غرامة عدم ارتداء الكمامة في تايلاند!

26 - أبريل - 2021
كورونا تايلاند

كورونا تايلاند

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تصل الغرامات التي تفرضها تايلاند على الأشخاص الذين لا يرتدون كمامات بالأماكن العامة في 48 مقاطعة إلى 20 ألف بات، أي نحو 640 دولارا.

هذا وتقوم العاصمة بانكوك، التي يوجد بها أكبر عدد من الحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد، بإغلاق أكثر من 30 نوعا من الأعمال والخدمات، من ضمنها دور السينما والمتنزهات وحدائق الحيوان والحانات والمسابح وصالات التدليك. وتم حظر التجمعات التي تضم أكثر من 20 شخصا، فيما تستمر مراكز التسوق والمتاجر الكبرى في العمل، ولكن بساعات مختصرة.

كما أنه لا توجد حاليا عمليات إغلاق أو حظر تجول أو حظر سفر على مستوى البلاد، بالرغم من أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة بسرعة، ولكن تم السماح للمقاطعات بفرض قيودها الخاصة من تلقاء نفسها، بما في ذلك الحجر الصحي الإلزامي للزوار القادمين من المقاطعات الأخرى، حيث فرضت 48 مقاطعة من أصل 76 غرامات على عدم ارتداء الكمامات.

وسجلت تايلاند، اليوم الاثنين، 2048 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وثمان وفيات جديدة بسبب هذا الفيروس، وهو اليوم الرابع على التوالي الذي يتم فيه تسجيل أكثر من 2000 حالة إصابة جديدة، وبذلك يرتفع عدد حالات الإصابة بسبب هذا الفيروس الإجمالي في البلاد إلى 57508 حالات، و148 حالة وفاة، إذ أدى ارتفاع عدد الحالات إلى نقص الأسرة في المستشفيات ووحدات العناية المركزة، وذلك بحسب “أسوشيتد برس”

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