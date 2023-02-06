الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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مئات القتلى في أنحاء سوريا مع زيادة ضحايا الزلزال

منذ 34 دقيقة
مئات القتلى في زلزال ضرب سوريا

مئات القتلى في زلزال ضرب سوريا

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قتل المئات في سوريا بعد زلزال مدمر ضرب تركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وسجلت السلطات وقوع زلزال ثان في وقت لاحق من اليوم.

وذكرت وسائل إعلام سورية رسمية نقلا عن مسؤول كبير في قطاع الصحة أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 371 قتيلا على الأقل و1089 إصابة.

ويعتقد أن الحصيلة التي تصدر عن وسائل إعلام رسمية في سوريا تشمل من يعيشون في مناطق تسيطر عليها الحكومة.

وقال منقذون من فرق الخوذ البيضاء في تغريدة إن حصيلة ضحايا الزلزال 221 قتيلا و419 مصابا في المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا.

وأظهرت لقطات من تلفزيون رويترز العشرات من المنقذين في ديار بكر وهم يفتشون في كومة كبيرة من الحطام والأنقاض هي كل ما تبقى من بناية ضخمة ويسحبون كتلا من الحطام بحثا عن ناجين ويرفعون أياديهم من حين لآخر طلبا للهدوء لينصتوا لأصوات الاستغاثة.

كما أظهرت لقطات نشرها تلفزيون أورفا منطقة في إقليم شانلي أورفا وبها ما بدا أنها بناية مؤلفة من سبعة طوابق وهي تنهار لتتحول لكومة من الركام والمارة يركضون طلبا للسلامة.

وأظهرت لقطات جرى تداولها على تويتر بنايتين متجاورتين تنهاران واحدة تلو الأخرى في حلب السورية مما ملأ الشارع بالغبار والأتربة وقال اثنان من السكان في المدينة، التي تضررت بشكل كبير بسبب الحرب، إن البنايتين انهارتا في الساعات التالية للزلزال.

    المصدر :
  • رويترز

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