مئات القتلى في صفوف مرتزقة تركيا بليبيا

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تواصل تركيا إرسال المرتزقة من سوريا للقتال في ليبيا ، حيث أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، تصاعد عملية نقل “المرتزقة” السوريين من جانب تركيا إلى ليبيا، مشيرا إلى ارتفاع عدد القتلى في صفوفهم إلى حوالي 250 قتيلا.

وأفاد المرصد السوري، في بيان له، أن المرتزقة السوريين الموالين لتركيا تكبدوا خلال الآونة الأخيرة مزيدا من الخسائر البشرية خلال العمليات العسكرية المتصاعدة في ليبيا.

وقتل 26 عنصرا سوريا خلال معارك مع الجيش الوطني الليبي على محاور عدة في الأراضي الليبية التي تشهد مواجهات عنيفة على مدار الساعات والأيام القليلة الماضية، بحسب المرصد.

وذكرت المؤسسة الحقوقية أن حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا بلغت 249 مقاتلا، مشيرا إلى أن القتلى هم من فصائل “لواء المعتصم” و”فرقة السلطان مراد” و”لواء صقور الشمال” و”الحمزات” و”سليمان شاه”.

وأضاف أن القتلى سقطوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

ووفقا لإحصائيات المرصد السوري فإن عدد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، بلغ نحو 7400 “مرتزق” بينهم مجموعة غير سورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مقاتل.

ويستعد المئات من المقاتلين للانتقال من سوريا إلى تركيا، حيث تستمر عملية تسجيل قوائم أسماء جديدة من قبل فصائل “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وذلك بأمر من الاستخبارات التركية.

يدور ذلك فيما تشهد العملية رفضا لبعض الفصائل وسط ضغوطات كبيرة تمارس عليها من إيقاف الدعم عنها وتهديدها بغية إرسال دفعات جديدة من مقاتليها إلى ليبيا.