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مئات يتظاهرون في مدن أوروبية ضد ترامب

منذ 3 ساعات
مئات يتظاهرون في مدن أوروبية ضد ترامب

مئات يتظاهرون في مدن أوروبية ضد ترامب

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تظاهر مئات في مدن أوروبية، اليوم السبت، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره إيلون ماسك، بعد أسبوع عصيب على الأسواق المالية عقب قرار ترامب فرض رسوم جمركية عالمية شاملة.

ونظمت المظاهرات اليوم السبت تحت شعار “ارفعوا أيديكم”. وخرج احتجاج تحت هذا الشعار في مدينة فرانكفورت الألمانية بترتيب من منظمة (الديمقراطيون في الخارج)، وهي المنظمة الرسمية للحزب الديمقراطي للأمريكيين المقيمين في الخارج.

وفي برلين، تجمع المتظاهرون أمام معرض لسيارات شركة تسلا المملوكة لماسك، ورفعوا لافتات تدعو الأمريكيين المقيمين في ألمانيا إلى الاحتجاج من أجل “إنهاء الفوضى” في بلدهم.

وفي تجمع بساحة الأوبرا في فرانكفورت، طالب أعضاء في منظمة الديمقراطيين في الخارج باستقالة الرئيس الأمريكي، ورفعوا لافتات تحمل شعارات “أعيدوا الديمقراطية”، و”ارفعوا أيديكم عن بياناتنا الشخصية”، و”سئم العالم من هراءك يا دونالد، ارحل!”.

وفي برلين، وُجهت شعارات إلى ماسك تقول “اسكت يا إيلون، لم يصوت لك أحد”، وارتدى كلب لافتة كتب عليها “الكلاب ضد إدارة الكفاءة الحكومية”، في إشارة إلى الإدارة التي يتولى ماسك مسؤوليتها، وهي مبادرة من إدارة ترامب الحالية تهدف للحد من الهدر والاحتيال على المستوى الاتحادي.

وفي العاصمة الفرنسية باريس تجمع نحو 200 شخص، معظمهم أمريكيون، في ساحة الجمهورية في احتجاج مناهض لترامب. وألقى بعضهم خطابات تندد بالرئيس ولوح متظاهرون بلافتات كُتبت عليها شعارات مثل “قاوموا الطاغية” و”سيادة القانون” و”نسويات من أجل الحرية لا الفاشية” و”أنقذوا الديمقراطية”.

وشهدت مدن أوروبية أخرى، مثل لندن ولشبونة، احتجاجات ضد ترامب وماسك.

وفي العاصمة البريطانية، تجمع بضع مئات من الأشخاص في ميدان الطرف الأغر. وهتف الحشد “ارفعوا أيديكم عن كندا” و”ارفعوا أيديكم عن غرينلاند” و”ارفعوا أيديكم عن أوكرانيا”، بينما استمعوا إلى خطابات تنتقد ترامب.

    المصدر :
  • رويترز

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