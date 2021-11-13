مائة ألف مقاتل روسي على الحدود مع أوكرانيا.. هل تقرع طبول الحرب من جديد؟!

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، السبت، أن روسيا حشدت نحو 100 ألف مقاتل على حدود أوكرانيا.

وأمل زيلينسكي أن يتمكن العالم الآن من أن يرى بوضوح من يريد حقا السلام ومن يحشد نحو 100 ألف جندي على حدودنا.

مشيراً إلى أن الدول الغربية قدمت لأوكرانيا معلومات تفيد بـ”تحركات نشطة” للقوات الروسية على الحدود الأوكرانية.

وتشهد العلاقات الأوكرانية الروسية توتراً سياسياً منذ أحداث 2014 في كييف التي أسفرت عن تغير السلطة في أوكرانيا.

ومنذ ذلك الحين تشهد منطقة دونباس شرق أوكرانيا أزمة عسكرية سياسية.

والأسبوع الماضي قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا حشدت نحو 90 ألف عسكري من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها.

لكن نائب المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بولانسكي، أكد أن روسيا لم تخطط أبدا لأي تدخل عسكري في الأراضي الأوكرانية.

من جهته، ذكر وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أنه بحث مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأزمة الأوكرانية والملف النووي في ظل اقتراب استئناف المفاوضات النووية.

وقال لودريان، في تغريدة نشرها مساء السبت عبر “تويتر”: “تحدثت مساء اليوم مع نظيري الأمريكي حيث بحثنا تطورات الأوضاع في أوكرانيا في سياق التوتر الحالي”.

وأضاف لودريان أنه ناقش مع بلينكن كذلك “الملف الإيراني في ظل اقتراب استئناف المفاوضات مع إيران”.