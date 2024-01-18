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ماثيو ميلر: "لا سبيل" لحل تحديات إسرائيل الأمنية إلا بإقامة دولة فلسطينية

منذ 45 دقيقة
ماثيو ميلر

ماثيو ميلر

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قال ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الخميس إنه “لا سبيل” لحل التحديات الأمنية طويلة الأمد التي تواجه إسرائيل في المنطقة والتحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة إلا بإقامة دولة فلسطينية.

وذكر ميلر خلال حديثه في إفادة صحفية أن إسرائيل لديها فرصة في الوقت الحالي في ظل استعداد دول في المنطقة لتقديم ضمانات أمنية لإسرائيل.

وأضاف “لكن لا سبيل لحل تحدياتهم الأمنية طويلة الأمد لتوفير أمن دائم ولا سبيل لحل التحديات قصيرة الأمد المتمثلة في إعادة إعمار غزة وتدشين الحكم في غزة وتوفير الأمن لغزة إلا بإقامة دولة فلسطينية”.

    المصدر :
  • رويترز

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