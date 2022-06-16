مادورو: تسيير رحلات جوية مباشرة بين قطر وفنزويلا بدءًا من تشرين الأول

يقوم الرئيس الفنزويلي “نيكولاس مادورو” بزيارة الى الشرق الأوسط، حيث حطّ في قطر الثلاثاء بصحبة زوجته، سيليا فلوريس، ومسؤولين فنزويليين آخرين.

وخلال الزيارة، أعلن مادورو بدء تسيير رحلات جوية مباشرة بين كراكاس والعاصمة القطرية الدوحة اعتبارًا من أكتوبر تشرين الأول.

وزار مادورو قطر ليومين، ويقول إنه الآن في باكو عاصمة أذربيجان لمناقشة “جدول الأعمال الثنائي” بين البلدين.

وعن الاجتماعات في قطر، قال مادورو، في بث لقناة تلفزيونية تابعة لحكومة فنزويلا من باكو، : “كنا نراجع الخطة الاستثمارية الكاملة لرجال الأعمال القطريين في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والسياحة وإنتاج الغذاء”.

وجاءت زيارة مادورو إلى قطر ضمن جولة تضمنت كذلك زيارة تركيا والجزائر وإيران والكويت. كما أعلنت حكومة فنزويلا عن رحلات جوية مباشرة بين الجزائر وفنزويلا.

هذا وقالت محطة “في تي في” التي تديرها الدولة في فنزويلا، إن الزيارة “تسمح بتعزيز أجندة التعاون التي تركز على مجالات العلوم والتكنولوجيا والزراعة والنقل والطاقة والسياحة والثقافة”.

فيما أشارت وكالة الأنباء القطرية إلى سياسة الطاقة باعتبارها مصدر قلق مشترك بين البلدين.

وتأتي زيارة مادورو جولة في أوراسيا بعدما قرر الرئيس الأميركي “جو بايدن” عدم دعوته إلى قمة الأميركيتين.