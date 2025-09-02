الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

مادورو يتهم واشنطن بالسعي لـ"تغيير النظام" في فنزويلا عبر التهديد العسكري

منذ 6 دقائق
نيكولاس مادورو

نيكولاس مادورو

A A A
طباعة المقال

صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة تسعى إلى تغيير النظام في بلاده عبر نشر قوات بحرية في منطقة البحر الكاريبي.

وتصاعدت حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا في الأسابيع القليلة الماضية وسط تعزيزات كبيرة للبحرية الأميركية في جنوب البحر الكاريبي والمياه القريبة. ويقول مسؤولون أميركيون إن هذا التحرك يهدف إلى التصدي للتهديدات من عصابات المخدرات في أميركا اللاتينية.

وجعل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، القضاء على عصابات المخدرات هدفا أساسيا لإدارته في إطار جهود أوسع تهدف إلى الحد من الهجرة وتأمين الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

لكن مادورو ووزير الداخلية ديوسدادو كابيلو ومسؤولين آخرين قالوا إن الولايات المتحدة تهدد بلادهم، وإن هذا التعزيز يأتي في إطار مساعٍ لتبرير التدخل ضدهم.

وقال مادورو خلال مؤتمر صحافي حضره مسؤولون وقادة عسكريون كبار في كراكاس “يسعون إلى تغيير النظام من خلال التهديد العسكري”، وهو التعليق ذاته الذي أدلى به ممثل فنزويلا لدى الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

وأضاف “تواجه فنزويلا أكبر تهديد تشهده قارتنا منذ 100 عام… لم نشهد وضعاً كهذا من قبل”.

وشدد على أن بلاده مسالمة لكنها لن ترضخ للتهديدات. وقال إن الجيش الفنزويلي “على أهبة الاستعداد”.

وسخرت الحكومة الفنزويلية من تأكيدات الولايات المتحدة بأن البلاد وقيادتها طرف رئيسي في تجارة المخدرات على الساحة الدولية.

    المصدر :
  • العربية

المزيد من أخبار العالم

ارتفاع سعر الذهب (تعبيرية)
الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا مدفوعًا بضعف الدولار وتوقعات الفائدة
أسرار الصحف
ماذا جاء في أسرار الصحف المحلية؟
ماكسيم بريفو
غزة تحت القصف
بلجيكا تعلن عزمها الاعتراف بدولة فلسطين في اجتماع الجمعية العامة

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
عنصر من حزب الله في الضاحية الجنوبية لبيروت
عشاء المخزومي.. نائب أميركي يكشف تفاصيل جديدة عن أموال الحزب
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية