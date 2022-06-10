ماذا تفعل مستودعات سلاح حزب الله في مطار دمشق الدولي؟

تسببت القصف الجوي الذي طال مطار دمشق الدولي فجر الجمعة لتعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي، وفقاً لما كشفته وزارة نقل النظام السوري.

وقالت الوزارة إن تعليق الرحلات جاء “نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية عن الخدمة”، في حين أكدت مصادر لوكالة فرانس برس أن المطار تضرر من جراء القصف.

ووفقًا لمصادر المرصد السوري، فقد شوهدت ألسنة اللهب وهي تتصاعد من المواقع التي جرى استهدافها وهي 3 مواقع، تزامن ذلك مع حركة كثيفة لسيارات الإسعاف شوهدت على طريق مطار دمشق الدولي، وسط معلومات مؤكدة عن سقوط مصابين من عناصر ميليشيات إيران.

مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن كشف بدوره، أن ثلاثة مستودعات لـ “حزب الله” جرى تدميرها بحرم مطار دمشق الدولي بفعل الضربات الإسرائيلية ونجم عن الاستهداف تضرر مدرج المطار وبرج المراقبة، قبل أن ينشر إعلام النظام نشرنا عن توقف حركة الطيران لـ 48 ساعة والآن يجري إصلاح الأضرار التي نجمت عن القصف الإسرائيلي.

وتساءل عبد الرحمن عن سبب وجود أسلحة “حزب الله” في مطار دمشق الدولي، وعن سبب استخدام مطار دمشق الدولي من قِبل إيران وميليشياتها لتخزين الأسلحة في حرم المطار الذي من المفترض أنه مطار مدني ولا علاقة له بالأمور العسكرية، حتى النظام السوري لا يعلم ما السلاح الذي جرى استهدافه، فإيران باتت تستخدم سوريا كـ “قاعدة” لها في حربها ضد إيران.

جاء هذا القصف بعد ثلاثة أيام من استهداف مواقع عسكرية في منطقة الكسوة التي تنتشر فيها ميليشيات “حزب الله” وبطاريات للدفاع الجوي التابع للنظام السوري.