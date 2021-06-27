ماذا ستتضمن بطاقة الحاج الذكية لهذا العام؟

مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، تعمل السلطات السعودية على القيام بكافة الإجراءات اللازمة والضرورية لحماية حجاج بيت الله الحرام، خاصة في ظل ظروف مواجهة جائحة كورونا.

ومن أبرز الإجراءت المعتمدة، كانت البطاقة الذكية للحاج هذا العام، والتي تلعب دوراً في تنظيم تنقل الحجاج في المشاعر المقدسة وأداء المناسك.

حيث كشف عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة، هاني العميري في تصريح صحافي، لـ”العربية.نت”، أن البطاقة الذكية لحجاج بيت الله الحرام تشتمل على بياناتهم الشخصية ومقر إقامتهم ومعلوماتهم الصحية، ما يساهم في تنظيم دخول الحجاج مخيمات المشاعر المقدسة وللمرافق المتعددة، وتفويجهم إلى منشأة الجمرات، وكذلك في إرشاد الحجاج التائهين ومعرفة أوقات التجمع ومواعيد المغادرة، بالإضافة إلى خدمات البرامج والنقل وغيرها من الخدمات التي تمكن الحجاج من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وأضاف العميري: “تشتمل البطاقة الذكية على “باركود” أو رمز شريطي، تتم قراءته لمعرفة كافة بيانات ومعلومات الحاج، كما أنها تتضمن تقنية التواصل قريب المدى NFC لقراءة معلومات الحاج عن طريق أجهزة الخدمة الذاتية.

مؤكداً أن إقامة شعيرة الحج هذا العام تعتمد بشكل كبير على التقنية الحديثة والتكنولوجية، وكذلك رقمنة الإجراءات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتقديم خدمة متميزة مع إجراءات وقائية عالية المستوى لحجاج بيت الله الحرام.

وأفاد أن جميع هذه الأدوات التقنية والمتطورة وباستخدام الأجهزة الذكية، ستسهم في تنظيم عملية الحج، وذلك من خلال إصدار تصريح الحج وإدارة دخول حجاج بيت الله الحرام إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وأدائهم لمناسك الحج.