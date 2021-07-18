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ماذا قال البابا فرنسيس في أول ظهور له بعد خروجه من المستشفى؟

18 - يوليو - 2021
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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ظهر البابا فرنسيس علانية للمرة الأولى منذ العودة إلى الفاتيكان في منتصف الأسبوع الماضي بعد أن أمضى 11 يوماً في المستشفى، وقال للمهنّئين بسلامته إنّه “من الضروري أن يأخذوا استراحة من أعباء الحياة الحديثة”.

وقال البابا في عظته الأسبوعية من نافذة تطلّ على ساحة القديس بطرس: “دعونا نكبح السعي المحموم هنا وهناك الذي تمليه علينا جداول أعمالنا. فلنتعلم أن نأخذ استراحة ونغلق الهاتف المحمول”. وقال البابا في عظته الأسبوعية من نافذة تطلّ على ساحة القديس بطرس: “دعونا نكبح السعي المحموم هنا وهناك الذي تمليه علينا جداول أعمالنا. فلنتعلم أن نأخذ استراحة ونغلق الهاتف المحمول”.

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