ماذا كشفت الدفاع البريطانية عن معنويات القوات الروسية والأوكرانية؟

أفاد مسؤولون بوزارة الدفاع البريطانية الأحد الواقع في 19 حزيران، بأن الحرب الدائرة منذ أربعة أشهر في أوكرانيا تؤثر على معنويات القوات في كلا الجانبين، مما أدى إلى فرار الجنود من الجيش والتمرد ضد أوامر الضباط، وسط تحذيرات من الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) باستمرار القتال لسنوات.

وأشارت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها اليومي للحرب الى أن “الوحدات القتالية من كلا الجانبين ملتزمة بتكثيف القتال في دونباس ومن المحتمل أن تعاني من تغير معنوياتها”.

وجاء في التقييم: “من المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية قد عانت من حالات فرار في الأسابيع الأخيرة”، لكنه أضاف أن “الروح المعنوية للقوات الروسية على الأرجح تظل مضطربة بشكل خاص”.

وأضاف أن “حالات رفض وحدات روسية كاملة الأوامر والمواجهة المسلحة بين الضباط وقواتهم لا تزال مستمرة”.

جنود روس يشكون

على صعيد منفصل، نشرت وكالة الاستخبارات الأوكرانية ما قالت إنها مكالمات هاتفية تم اعتراضها حيث اشتكى الجنود الروس من سوء الأوضاع في الخطوط الأمامية وتدهور حالة المعدات ونقص الأفراد، وفقا لتقرير صادر عن معهد دراسة الحرب.

الى متى ستستمر الحرب؟

في مقابلة نشرت الأحد الواقع في 19 حزيران في صحيفة الأسبوعية الألمانية بيلد أم سونتاغ، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ: “لا أحد يعرف” إلى متى ستستمر الحرب. نحن بحاجة للاستعداد لاستمرارها لسنوات”.

كما حث الحلفاء على ”عدم التواني عن دعم لأوكرانيا، حتى وإن كانت التكلفة مرتفعة، لا على صعيد المساعدات العسكرية وفقط، بل بسبب الزيادة في أسعار الطاقة والسلع الغذائية”.

وخلال الأيام الأخيرة، خفضت شركة الغاز الروسية غازبروم إمداداتها إلى اثنين من العملاء الأوروبيين الرئيسيين – ألمانيا وإيطاليا.