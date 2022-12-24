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ماذا كشف منفذ اعتداء باريس ؟.. وهذا ما وجدوه بحوزته

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 24 - ديسمبر - 2022 11:40 صباحًا
صورة من موقع اطلاق النار في باريس

صورة من موقع اطلاق النار في باريس

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لاتزال جريمة فرنسا المروعة أمس الجمعة 23\12\2022، تشغل العالم اجمع، وذلك بعد أن أطلق مسلح النار داخل مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة وسط العاصمة باريس مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص من الجالية الكردية.

تلك الحادثة التي وصفها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ”الشنيعة”، وقعت في شارع دانغان بالقرب من المركز الثقافي الكردي، وهي منطقة تجارية وحيوية يؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي.

هذا وقال الرجل البالغ من العمر 69 عامًا الذي يشتبه بقتله ثلاثة أشخاص الجمعة بالقرب من مركز ثقافي كردي في باريس لشرطي عند توقيفه إنه فعل ذلك لأنه “عنصري”، كما ذكر مصدر قريب من الملف السبت.

وصرح المصدر أن المشتبه به الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة أوقف وبحوزته “حقيبة صغيرة” تحتوي على “مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل”، مؤكدا بذلك معلومات نشرتها الأسبوعية الفرنسية “لو جورنال دو ديمانش”.

    المصدر :
  • وكالات

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