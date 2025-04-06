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ماذا يحمل نتنياهو في جعبته إلى واشنطن؟

منذ 11 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. رويترز

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لا شك أن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة ستتطرق إلى ملفات عدة، على رأسها الحرب في غزة والملف النووي الإيراني، وفق ما أعلن مكتبه، أمس السبت.

إلا أن مسؤولا إسرائيلياً كشف أيضاً أن نتنياهو سيبحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الوضع في سوريا والدور الذي تلعبه تركيا هناك، وفق ما نقلت وكالة “بلومبيرغ”.

كما أضاف أن نتنياهو سيطرح المخاوف بشأن البرنامج النووي الإيراني وسبل مواجهته، لاسيما بعد دعوة الرئيس الأميركي أكثر من مرة طهران للتفاوض.

كذلك سيسعى الضيف الإسرائيلي خلال لقائه ترامب يوم غد الاثنين إلى التوصل لاتفاق أفضل بشأن الرسوم الجمركية.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أمس أن اللقاء سيناقش” الرسوم الجمركية وجهود استعادة الأسرى والتهديد الإيراني والمعركة ضد المحكمة الجنائية الدولية”.

يشار إلى أن نتنياهو يزور حاليًا المجر، ومن المتوقع أن يسافر اليوم الأحد مباشرة من أوروبا إلى الولايات المتحدة.

وستكون هذه الزيارة هي الرابعة لنتنياهو إلى الولايات المتحدة منذ بدء الحرب على غزة في السابع منذ 2023، إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة.

أما في حال انعقاد الاجتماع المتوقع مع ترامب، فسيكون نتنياهو أول زعيم أجنبي يلتقيه وجهًا لوجه في محاولة للتفاوض على اتفاق لإلغاء الرسوم الجمركية.

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