ماذا يُتوقع من المفاوضات الروسية الأوكرانية؟

دخل الغزو الروسي لأوكرانيا يومه السادس، ومن المنتظر أن تُستأنف قريباً المحادثات الروسية الأوكرانية على الحدود البولندية البيلاروسية، حسب ما قال رئيس الوفد الروسي فلاديمير ميدينسكي، الذي أضاف أن مباحثات السلام مع كييف استغرقت 5 ساعات تمت خلالها مناقشة جدول الأعمال بين الطرفين والتي بموجبها من الممكن التنبؤ بمواقف مشتركة.

وأوضح ميدينسكي أن “الاجتماع المقبل سيجرى خلال الأيام المقبلة على الحدود بين بولندا وبيلاروسيا، وأن هناك اتفاقا على ذلك”.

من جانبه، لم يقدم ميخائيلو بودولياك، كبير مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، سوى قلة من التفاصيل عن المباحثات، قائلاً إن المحادثات ركزت على وقف إطلاق نار محتمل، كما أنه قد تجرى جولة ثانية من المحادثات “في المستقبل القريب”.

وكانت روسيا اشترطت الاعتراف بالقرم أرضا روسية، ونزع سلاح أوكرانيا لوقف العمليات العسكرية في أوكرانيا، في حين طالبت أوكرانيا بإعادة القرم، وبوقف فوري لاطلاق النار.

يأتي ذلك فيما استبعدت الرئاسة الفرنسية أن تقود المحادثات الروسية الأوكرانية في بيلاروسيا إلى نتائج ملموسة.

وكان مستشار الرئيس الأوكراني ميخائيلو بودولياك قد وصف الجولة الأولى من المحادثات مع الجانب الروسي عند حدود بيلاروسيا بـ”الصعبة”، مضيفا أن وجهة نظر موسكو في المفاوضات متحيّزة للغاية.

وتزامنا، أفاد تحديث للمخابرات العسكرية البريطانية، الثلاثاء، أن التقدم الروسي نحو كييف لم يحرز تقدما يذكر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب صعوبات لوجستية، كما كثف الجيش استخدامه للمدفعية شمالي العاصمة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديث لمعلومات المخابرات العسكرية، إن “التقدم الروسي نحو كييف لم يحرز تقدما يذكر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك على الأرجح نتيجة للصعوبات اللوجستية المستمرة”.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في تحديث لمعلومات المخابرات العسكرية، إن “التقدم الروسي نحو كييف لم يحرز تقدما يذكر خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك على الأرجح نتيجة للصعوبات اللوجستية المستمرة”.

وأضافت أن “القوات الروسية كثفت استخدامها للمدفعية شمالي كييف والمناطق المجاورة لخاركيف وتشرنيهيف. استخدام المدفعية الثقيلة في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان يزيد بشكل كبير من خطر وقوع ضحايا من المدنيين”.

وقبيل انطلاق المفاوضات، قال المفاوض الروسي فلاديمير ميدينسكي، إن بلاده ترغب في التوصل إلى اتفاق يصب في مصلحة الجانبين.

فيما أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية على فيسبوك سابقا، أن منصة المفاوضات جهزت تماما، من أجل حضور وفدي البلدين.

وكانت كييف أعلنت الأحد، قبولها إجراء محادثات مع موسكو عند الحدود مع بيلاروسيا قرب تشيرنوبل، دون أي شروط مسبقة.

يذكر أن العملية العسكرية الروسية التي انطلقت فجر 24 فبراير الحالي على الأراضي الأوكرانية، كانت توقفت الجمعة لفترة على أمل التفاوض، إلا أنها عادت واستؤنفت على جميع الاتجاهات في وقت لاحق.