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“ماريا غابريال” أول مسؤول أوروبي كبير يصاب بكورونا

10 - أكتوبر - 2020
ماريا غابريال

ماريا غابريال

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يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره ، حيث اخترق كافة الحراسات والإجراءات الأمنية المحيطة بأكبر الشخصيات في العالم .

أعلنت المفوضة الأوروبية المكلفة بالبحث والتجديد ماريا غابريال، السبت، إصابتها بكورونا، لتكون بذلك أول مسؤول أوروبي كبير يصاب بالفيروس.

وكشفت المفوضة البلغارية، الإثنين، أنها تخضع لحجر صحي عقب اكتشاف إصابة أحد أعضاء فريقها بفيروس كورونا.

قالت غابريال في تغريدة على “تويتر”: “عقب فحص أول سلبي لكوفيد-19 الإثنين، جاء الفحص الثاني إيجابيا.. أنا في الحجر منذ الإثنين وأواصل ملازمة المنزل طبقا للقواعد السارية”.

ويقع مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، إحدى المدن الأكثر تضررا في أوروبا من الفيروس إلى جانب مدريد وباريس.

ودخلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في حجر لفترة قصيرة الإثنين عقب اجتماع الأسبوع الماضي مع شخص مصاب بكوفيد-19، لكن جاء فحصها سلبيا.

وخضع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إلى حجر امتد أسبوعا الشهر الماضي، عقب رصد إصابة بالفيروس لدى أحد المقربين منه، ما أدى إلى إرجاء القمة الأوروبية الأخيرة من 24 و25 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى 1 و2 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

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