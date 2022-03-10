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ماريوبول المحاصَرة.. مقابر جماعية لدفن القتلى

منذ 3 ساعات
خندق لدفن القتلى

خندق لدفن القتلى

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تستمر العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، وفي آخر المستجدات أعلنت السلطات الأوكرانية أن القصف الروسي طال مستشفى للأطفال في مدينة ماريوبول المحاصرة، كاشفة وفاة 3 أشخاص بينهم طفلة. كذلك، أعلنت الحكومة الأوكرانية فتح ممرات انسانية في المدينة.

ونشرت وسائل اعلام غربية صورًا قالت انها تعود لعمال بمدينة ماريوبول، يقومون بدفن جثث العشرات من المدنيين والجنود الأوكرانيين القتلى “على عجل، وبشكل غير رسمي” في مقبرة جماعية، وفقا لأسوشيتد برس.

وبسبب امتلاء المشارح (البرادات)، وازدياد أعداد الجثث التي لم يتم جمعها من البيوت المدمرة، قرر مسؤولو المدينة أنهم “لا يستطيعون الانتظار” لدفن الضحايا.

وفي التفاصيل،حفر العمال خندقًا بطول يبلغ نحو 25 مترا، في مقبرة قديمة وسط المدينة، لدفن الجثث التي جمعوها ، من المشارح والبيوت.

كذلك، أُحضرت بعض الجثث ملفوفة في سجاد أو أكياس بلاستيكية، وتم جمع 40 جثة الثلاثاء، و30 جثة الأربعاء، وبينهم ضحايا قصف على المدينة وجنود، ومدنيين ماتوا من أمراض أو أسباب طبيعية.

ومع ازدياد أعداد الجثث التي يتم إحضارها للدفن يوميا في المقبرة الجماعية، يبقى العدد الكلي لها غير معروف حتى الآن، ومرشح للارتفاع.

وخلال عمليات الدفن في المقبرة الجماعية، لا يوجد أقارب أو أصدقاء أو معزين حاضرين لتوديع الموتى.

وتجري عمليات الدفن بشكل غير رسمي نتيجة “للخطر الدائم”، وفقا لأسوشيتد برس، وقد سقطت قذائف في المقبرة نفسها، الثلاثاء، مما أدى إلى “تبعثر قبور”.

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