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ماريون إنغرام.. ناجية من الهولوكوست تنضم إلى تظاهرة دعما لغزة في الولايات المتحدة

منذ 4 دقائق
الناشطة اليهودية الأميركية ماريون إنغرام (شترستوك)

الناشطة اليهودية الأميركية ماريون إنغرام (شترستوك)

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شاركت الناجية من الهولوكوست الناشطة اليهودية الأميركية ماريون إنغرام (88 عاما) يوم أمس الخميس في تظاهرة دعما لغزة في حديقة جامعة جورج واشنطن، مع استمرار تصاعد الحراك الطلابي الأميركي الداعم لفلسطين.

وقالت إنغرام في المظاهرة إنها تعرف ما يعيشه أطفال قطاع غزة، لأنها اختبرت ذلك في معسكرات النازية، مطالبة بوقف المجازر في القطاع.

وأضافت أن مقتل أكثر من 34 ألف مدني في غزة، جلّهم من الأطفال، يؤكد أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، مشددة على أن لكل فلسطيني الحق في الحياة.

كما شددت إنغرام على أن الولايات المتحدة عليها وقف تمويل ما سمته “المذبحة” في غزة، وعلى إسرائيل أن توقف القصف.

وأعربت عن فخرها بالطلاب الذين يحتجون دعما لغزة وللمطالبة بوقف التمويل الأميركي لإسرائيل، مشيرة إلى أن حشود الطلاب سيرفعون الصوت المطالب بإنهاء الحرب في العالم.

وانضم إلى التظاهرات طلاب يهود أميركيون وآخرون من أصول وديانات مختلفة، إضافة إلى ناجين من المحرقة منهم ماريون إنغرام.

وفي 18 أبريل/نيسان الجاري، بدأ الطلاب المؤيدون لفلسطين في جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة اعتصاما في حديقة الحرم الجامعي احتجاجا على الاستثمارات المالية المستمرة للجامعة في الشركات التي تدعم احتلال فلسطين والإبادة الجماعية في غزة، وتم اعتقال 108 طلاب خلال المظاهرات.

وامتدت لاحقا مظاهرات الطلاب الداعمين لغزة إلى جامعات رائدة أخرى في الولايات المتحدة، مثل جامعات نيويورك وييل، ومعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، وكارولينا الشمالية.

    المصدر :
  • الجزيرة

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