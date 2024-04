ماريون إنغرام.. ناجية من الهولوكوست تنضم إلى تظاهرة دعما لغزة في الولايات المتحدة

شاركت الناجية من الهولوكوست الناشطة اليهودية الأميركية ماريون إنغرام (88 عاما) يوم أمس الخميس في تظاهرة دعما لغزة في حديقة جامعة جورج واشنطن، مع استمرار تصاعد الحراك الطلابي الأميركي الداعم لفلسطين.

وقالت إنغرام في المظاهرة إنها تعرف ما يعيشه أطفال قطاع غزة، لأنها اختبرت ذلك في معسكرات النازية، مطالبة بوقف المجازر في القطاع.

وأضافت أن مقتل أكثر من 34 ألف مدني في غزة، جلّهم من الأطفال، يؤكد أن إسرائيل لا تدافع عن نفسها، مشددة على أن لكل فلسطيني الحق في الحياة.

كما شددت إنغرام على أن الولايات المتحدة عليها وقف تمويل ما سمته “المذبحة” في غزة، وعلى إسرائيل أن توقف القصف.

“I am a Holocaust survivor. I experienced as a child every single thing a Gazan child is experiencing on a daily basis. There’s no excuse 4 the slaughter of 15K children. I am proud to be here with you.”

